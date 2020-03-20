РИАМО - 20 мар. Следователи проводят проверку по информации СМИ об оставлении двухлетнего мальчика одного в арендуемой квартире в подмосковном Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Мальчик находился один в съемной квартире и смотрел мультики. Ребенка обнаружил арендодатель, который сдавал жилье девушке с сыном и ее молодому человеку. Мужчина незамедлительно обратился с сообщением в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Мальчика доставили в больницу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщили о том, что двухлетнего малыша с лежавшей на полу запиской: «Отвезите, пожалуйста, ребенка в полицию или детский дом» нашли в квартире в Серпухове. Мать и отец бросили ребенка одного, так как у них не было средств к существованию. Их разыскивает полиция.

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