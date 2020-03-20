РИАМО - 20 мар. В квартире на улице Межевая в Серпухове мать бросила своего двухлетнего ребенка одного, оставив записку с просьбой передать его в полицию, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейские установили мать мальчика, 22-летнюю жительницу города Магадан, снимавшую квартиру со своим знакомым», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что мальчика поместили в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители по этому факту проводят проверку, по результатам которой в отношении матери и ее знакомого будет принято решение в соответствии с законодательством.