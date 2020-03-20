РИАМО - 20 мар. 38-летнюю женщину с ранением живота доставили щелковскую больницу, подозреваемого в совершении преступления задержали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции доставили в отдел 38-летнего ранее судимого преступника – жителя городского округа Люберцы, который совершил преступление в ходе совместного распития с пострадавшей спиртных напитков. Инцидент произошел во время ссоры», – говорится в сообщении.

По данному факту правонарушения сотрудники следственного управления возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.