РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мар. Более 190 автобусов городского округа Мытищи проходят дополнительную санитарную обработку в связи с Covid-2019, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
«На территории городского округа Мытищи организовано 29 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, из них 15 маршрутов социальные и 14 маршрутов – коммерческие. Всего на данных маршрутах задействован 191 автобус. На всем транспорте проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.
Организована ежедневная влажная уборка подвижного состава по окончанию работы дезинфицирующим средством. Также в ежедневном режиме предусмотрена комплексная мойка транспортных средств.
«На автовокзале проводится дополнительная санобработка мест для ожидания пассажиров, поручней. В санитарных комнатах размещены средства для обработки рук и жидкие средства для мытья рук. После каждого рейса перед подачей автобуса в рейс салон транспортного средства проветривается. Специалисты дезинфицируют ручки дверей, спинки сидений, подлокотники кресел, поручни, мобильные терминалы для оплаты и стационарное оборудование для безналичной оплаты», - добавляется в сообщении.
По результатам предрейсового осмотра не допускаются к работе водители с проявлениями острых респираторных инфекций, с такими симптомами, как повышенная температура, кашель, насморк. И заключается, что водителей обеспечили одноразовыми масками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами для обработки поручней салонов автобусов, работающих на пассажирских маршрутах.
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