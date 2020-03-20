РИАМО - 20 мар. Дирекция Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» приняла решение учредить специальную номинацию для лучших онлайн-проектов, созданных актерами, режиссерами и деятелями культуры в условиях карантина и самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы журнала «Театрал».

Театральные коллективы страны запускают онлайн-проекты для зрителей, позволяющие даже в условиях карантина сохранять общее культурное пространство. Таких проектов с каждым днем становится все больше, и они создают новую культурную реальность, для которой не существует стен, карантинов и изоляции.

«Это дает возможность публике, разделенной по воле обстоятельств на отдельных самоизолированных зрителей, чувствовать себя публикой по-новому. Ощущать себя сообществом культурных людей, а не запуганным электоратом, охваченным паникой, и забившимся по отдельным норам, где теперь главная радость – лишняя пачка гречки и запасной рулон туалетной бумаги», — сказал президент премии и главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.

Журнал готов размещать на своем сайте любые проекты театральных деятелей, придуманные и осуществляемые в дни карантина. Формат проектов может быть любым – от веселых selfie до онлайн-моноспектаклей, флешмобов и виртуальных премьер. Единственное условие – этот «культурный ответ коронавирусу» должен нести в себе вакцину позитива.

Все присланные работы будут размещаться на сайте журнала под специальной рубрикой – #АртОтвет, а также на страницах журнала и премии в социальных сетях. Читатели журнала получат возможность выбрать самые оригинальные, творческие и необычные проекты, включить их в лонг-лист премии и летом голосовать.

Победитель будет выбран путем народного интернет-голосования, которое пройдет с июля по декабрь на странице премии «Звезда Театрала» по ссылке, а 7 декабря в Театре Вахтангова на торжественной церемонии премии лучший онлайн-проект получит главную зрительскую награду – за достойный арт-ответ карантинам.

Свои видео в рубрику #АртОтвет пандемии можно присылать на имя шеф-редактора сайта Татьяны Власовой на почту vlasova@teatralmedia.ru.

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За 12 лет существования премия стала символом непредвзятой оценки и общественного признания, потому что ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория по всему миру.

Публика номинирует и отбирает лучшие премьерные работы сезона, актеров и режиссеров на интернет-портале премии. Прием заявок открыт до 15 июня 2020 года. Принимаются отклики только на премьеры, вышедшие с 1 июня 2019 года по 31 мая 2020 года. Лонг-лист формируется из предложений, заявленных наибольшее количество раз. Голосование по лонг-листу пройдет с июня по август 2020 года.

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