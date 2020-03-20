РИАМО - 20 мар. Еще один случай заражения коронавирусом зафиксировали в Подмосковье, заболевший прилетел из Праги в марте, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
«В Московской области подтверждены 18 случаев заболевания коронавирусом», — говорится в сообщении.
Всех пассажиров, кто прибыл 11 марта на рейсе SU 2011 Прага — Москва, просят срочно вызвать врача, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-550-50-30. Также можно оформить вызов на портале госуслуг или обратиться в скорую помощь по номеру 112.
В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности.
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