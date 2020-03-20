РИАМО - 20 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в феврале 2020 года вошел в пятерку самых цитируемых глав российских регионов, ведущих блоги, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

В феврале наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Александр Беглов (Санкт-Петербург) и Андрей Воробьев (Московская область).

В частности, СМИ цитировали запись в Instagram-аккаунте Воробьева о том, как он навестил в МОНИКИ женщину с пересаженным сердцем.

В феврале топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров замкнули Рустам Минниханов (Татарстан), Радий Хабиров (Башкортостан) и Валерий Радаев (Саратовская область), занявшие места с 18-го по 20-е соответственно.

В рейтинг-лист «Медиалогии» вошли главы российских регионов, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость этих блогов в российских СМИ. Всего база медиа включает более 54 тысяч источников.