РИАМО - 20 мар. На сельскохозяйственных предприятиях региона действуют меры защиты от возможного заражения вирусной инфекцией, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Наши предприятия в основном работают на свежем воздухе, если говорить о товарном производстве сельхозпродукции. Поэтому здесь концентрация людей большой на единице площади мы не фиксируем. Что касается пищевых предприятий, то на сегодняшний день там реализуется весь комплекс мер по защите от распространения вирусных заболеваний», - рассказал Разин.

По его словам, сотрудники обеспечены необходимой экипировкой, в частности масками, шапочками, дезинфицирующими средствами, проходят обязательную обработку рук. На производственных площадках действует постоянное поддержание качественных санитарных условий.

«Если говорить про животноводческий комплекс, там то же самое. У нас очень большие требования по защищенности таких объектов. <...> Мы помним все вопросы, связанные с заболеваниями животных, держим эту ситуацию под контролем. Очень серьезные требования предъявляются к каждому работнику, который приходит на такое предприятие. <...> Мы также считаем, что надо более внимательно относится к своему здоровью, личной гигиене», - добавил министр.

Разин также отметил, что все меры, которые принимаются сегодня правительством России и регионами в полной мере обеспечивают контроль ситуации с распространением коронавируса. Аграрии продолжают работать в своем привычном ритме и не планируют снижать обороты.

«Начиная с 2014 года по очень многим направлениям сельхоз производства мы достигли очень серьезных успехов. По томату, огурцу в нашем регионе мы уже более 120% самообеспеченности производим. <...> Четыре года подряд мы растем в производстве молока. Московская область является лидером по экспорту молочных продуктов за пределы нашей страны», - заявил он.

В России на текущий момент выявлено 199 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире насчитывается более 244 тысяч заболевших Covid-2019.

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