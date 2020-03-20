РИАМО - 20 мар. На сельскохозяйственных предприятиях Подмосковья увеличены объемы производства товаров для исключения нехватки продуктов на полках магазинов, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Со вторника (17 марта - ред.) ситуация стабилизировалась. Граждане осознали бессмысленность очень больших закупок. Мы товарные запасы совместно с торговыми сетями пополняем. Сейчас на подмосковных предприятиях увеличены объемы производства. Определенный период времени на это уходит, уже вчера практически во всех магазинах ситуация стабилизировалась», — заявил Разин.

По словам министра, в настоящее время магазины работают в штатном режиме. Для этого было увеличено количество сотрудников, задействованных на выкладке товаров, а также перестроена работа логистических комплексов.

В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Запрещены любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек. Собственникам торговых центров рекомендовали приостановить работу кинотеатров.

В России на текущий момент выявлено 199 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире насчитывается более 244 тысяч заболевших Covid-2019.

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