РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. В подмосковном Подольске большинство крупных сетевых магазинов сохранили цены на товары длительного хранения, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник управления потребительского рынка администрации округа Николай Тупикин.

«В наличии все товары в сетевых магазинах «Ашан», «Глобус», «Пятерочка», «Дикси», «Магнит» и «Перекресток». Администрация городского округа Подольск проводит ежедневный мониторинг наличия и цен на 32 позиции групп товаров первой необходимости и ряд других в 175 магазинах. В том числе цен на крупы, рис, гречку, воду, водку, соль, спички, растворимый кофе, колбасу, мясные изделия. Все в наличии, цена не менялась. Массового роста цен на товары широкого потребления нет», - сказал Тупикин.

По его словам, по некоторым позициям ценового сегмента выше среднего уровня есть небольшая корректировка, но в разумных пределах. Например, рис премиального качества стоил 100 рублей за упаковку, а стал стоить 104 рубля, это произошло из-за повышенного спроса. Это связано с тем, что произошла массовая реализация товара, рассчитанного примерно на месяц, а новая патрия пришла уже по другой цене.

«Люди запасались товарами первой необходимости и длительного хранения, так как переволновались из-за пандемии коронавируса. За день закупалась недельная норма товара. Чаще всего по вечерам пропадали гречка и соль. Но их каждый день по утрам снова выкладывали на полки магазинов. 19 марта потребительская активность снизилась и вошла в норму. Потребитель уже приобрел все, что он хотел, теперь ему нужно все это потребить. А сети будут спокойно работать дальше», - добавил Тупикин.

Он отметил, что в распределительных центрах и на складах торговых сетей в наличии все продукты питания и другие товары промышленных групп. В период повышенной покупательской активности были небольшие трудности с логистикой и выкладкой, но это объяснимо. Раньше товары завозили один раз в сутки, и этого было достаточно, а при повышенной активности его пришлось завозить четыре раза в сутки. Полки пустели после окончания рабочего дня - 20:00-21:00, потому что все продукты разбирали. За ночь ассортиментный перечень восстанавливался, и новый рабочий день начинался с полным ассортиментом товаров.