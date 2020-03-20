РИАМО - 20 мар. На трассе М-4 «Дон» в тестовом режиме начала действовать первая рамка безбарьерной оплаты проезда, система позволяет автомобилям двигаться мимо пропускных пунктов в режиме безостановочного свободного потока, а оплата за проезд списывается со счета бесконтактным способом, сообщил журналистам заместитель председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Борис Сажин.

До конца года 12 таких пунктов появится на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

«Это так называемая безбарьерная система взимания платы, которая позволяет взимать плату за проезд по платным участкам дорог без остановок. Такая система взимания платы планируется к внедрению на Центральной кольцевой автомобильной дороге. Ввод этой системы запланирован на четвертый квартал этого года», - сказал Сажин.

Он добавил, что такая система оплаты имеет целый ряд преимуществ перед классической. Например, она экономит время водителей и вносит вклад в улучшение экологической обстановки.

«Использование этой системы имеет массу преимуществ по сравнению с классическими барьерными системами. Это экономия времени и комфорт пользователей. Это улучшение экологической ситуации за счет отсутствия заторов на пунктах взимания платы», - добавил Сажин.

По его словам, на ЦКАД будет 12 рамок безбарьерной системы оплаты. Тестирование первой и начало работы остальных запланировано на четвертый квартал 2020 года.