РИАМО - 20 мар. Памятник Георгию Жукову, который демонтировали с постамента на Манежной площади в центре Москвы, отправят на реставрацию, обновление скульптуры проведут в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Как передает корреспондент РИАМО, сейчас старый памятник Георгию Жукову демонтирован, на постамент установлена новая композиция. Новая конная скульптура отличается от оригинала 1995 года. Так, теперь полководец отдает честь правой рукой, а конь «приподнял» одну ногу.

«Изначально планировалось на время работ заменить скульптурную композицию копией, но в связи с тем, что стилобатная часть монумента также требует проведения работ, от идеи решили отказаться», - говорится в сообщении.

После демонтажа оригинальный памятник отправят в реставрационную мастерскую.

В Мосгорнаследии также подчеркнули, что данный монумент не является объектом культурного наследия, памятник имеет статус объекта городской скульптуры.