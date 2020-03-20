РИАМО - 20 мар. Для сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) московского метро на фоне угрозы распространения коронавируса заготовили более 60 литров дезинфицирующего средства и около 18 тысяч пар медицинских перчаток, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«В среднем 100 инспекторов ЦОМП метрополитена ежедневно помогают добираться до места назначения пассажирам с дополнительными потребностями. Постоянный контакт с пассажирами подразумевает повышенные требования к безопасности и личной гигиене для профилактики вирусных заболеваний и обеспечения здоровья наших работников и пассажиров», – говорится в сообщении.

В столичной подземке применяются все необходимые меры для выполнения этих требований. Так, перед выходом на работу каждому инспектору ЦОМП измеряют температуру. В случае выявления признаков недомогания его не допустят к работе.

Всех сотрудников центра инструктируют по поводу снижения риска заражения вирусными инфекциями. В течение дня инспекторы регулярно меняют медицинские перчатки по мере необходимости и ежечасно в течении рабочей смены обрабатывать руки антисептическим средством.

Центр обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена был основан в 2013 году для оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями в передвижении. Оформить заявку на сопровождение и получить более подробную информацию можно, позвонив по телефонам поддержки: 8 495 622-73-41 и 8 800 250-73-41 (бесплатный вызов), а также заполнив соответствующую форму на сайте www.mosmetro.ru или в мобильном приложении «Метро Москвы». Время обслуживания пассажиров с 07:00 до 20:00.

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