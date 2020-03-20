РИАМО - 20 мар. Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, сообщается на сайте регулятора.

По мнению аналитиков ЦБ, в феврале-марте события развивались с отклонением от базового сценария. Тому существуют внешние причины — эпидемия коронавируса и резкое падение цен на нефть. При этом произошедшее ослабление рубля является временным фактором.

«В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится в сообщении.

В 2020 году инфляция может временно превысить целевой уровень, затем ожидается ее возвращение к 4% в 2021 году.

Траектория роста российской экономики будет во многом зависеть от масштаба последствий дальнейшего распространения коронавируса его влияние на производственную деятельность и спрос.