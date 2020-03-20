РИАМО – 20 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что у Владимира Путина нет симптомов коронавируса, поэтому в анализе на это заболевание глава государства не нуждается, сообщает Газета.ru.

«У президента нет необходимости проходить тест на коронавирус. Он, слава богу, здоров, никаких симптомов нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее он говорил о том, что делается все возможное, чтобы защитить главу государства от коронавируса и других болезней.

В России на текущий момент выявлено 199 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире насчитывается более 244 тысяч заболевших Covid-2019.

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