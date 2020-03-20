РИАМО - 20 мар. Московское областное УФАС России вынесло постановление о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «АбриКом» во Фрязине, фирму оштрафовали на 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Московское областное УФАС России признало ООО «АбриКом» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняла решение о передаче материалов дела для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии со статьей 14.32 кодекса РФ об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

В соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса РФ заключение хозяйствующим субъектом недопустимого соглашения, а равно участие в нем или осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых согласованных действий – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет.

Административный штраф для юридических лиц предусмотрен в размере одной сотой до 15 сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение. В отношении ООО «АбриКом» вынесен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «АбриКом» и ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проводимых ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МОЭСК» и ПАО МРСК Центра.