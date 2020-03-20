РИАМО - 20 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с ценами на нефть «весьма неприятной», но отказался считать цены катастрофическими для России, передает Газета.ru.

Ранее в «Лукойле» назвали текущие мировые цены на энергоносители катастрофически низкими.

«Говоря о том, что это катастрофа для России, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе. У нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит выполнение всех социальных обязательств и планов развития», — сказал Песков, напомнив, что раньше были случаи, когда нефть стоила еще дешевле.

На фоне сильно подешевевшей на мировых рынках нефти в России произошло значительное ослабление национальной валюты. Также на экономику негативно влияет ситуация с распространением коронавируса.