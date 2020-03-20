РИАМО - 20 мар. В городе Красногорск бригада скорой помощи из квартиры доставила в больницу мужчину с ножевым ранением груди, потерпевшего госпитализировали, злоумышленника задержали полицейские, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Преступление произошло в городе Красногорск по адресу: улица Первомайская, дом 11.

«Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники оперативной группы доставили в отделение полиции 52-летнего преступника. Инцидент произошел в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

По факту данного правонарушения сотрудники следственного управления возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении злоумышленника избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.