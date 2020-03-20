РИАМО - 20 мар. В Москве в Южнопортовом районе угнали автомобиль KIA K900, припаркованный рядом с домом, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

Кража произошла по адресу: улица 1-я Машиностроения, дом 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 17:00 17 марта 2020 года по 18:00 18 марта 2020 года от дома неизвестный совершил кражу принадлежащего потерпевшему автомобиля KIA K900», — сказал собеседник агентства.

Стоимость машины оценивается в 4,5 миллиона рублей.

Следователем по факту преступления возбуждено уголовное дело по части четверной статьи 158 УК РФ «Кража».