РИАМО - 20 мар. Аномально теплая зима не оказала негативного влияния на работу сельскохозяйственных предприятий в Подмосковье, аграрии уже приступили к весенним полевым работам, сообщил журналистам в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В целом, если говорить о состоянии озимых культур, то они в удовлетворительном состоянии. <...> Запас влаги в почве тоже достаточный, обильно шли дожди», - сказал Разин.

Он отметил, что аграриям уже не впервой выходить на весенние полевые работы раньше привычного срока, который обычно приходится на середину апреля. Сейчас в Подмосковье уже началась подкормка озимых культур.

«Поэтому зима какого-то существенного негативного влияния на сельскохозяйственные предприятия не оказала», - добавил министр.

Ранее Разин сообщил, что в этом году подмосковные аграрии планируют увеличить объемы производства продукции по сравнению с 2019 годом.