РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 мар. Асфальт восстановили вблизи одного из домов на Кузьминской улице в Котельниках после проведения земляных работ, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В пятницу сотрудники отдела строительства и архитектуры Котельников провели выездную проверку по восстановлению благоустройства в местах проведения земляных работ.

«В результате проверки было выявлено, что по адресам: улица Кузьминская, дома №№7 и 9, микрорайон Белая Дача, дом №13 благоустройство выполнено в полном объеме. Восстановлено асфальтовое покрытие после производства земляных работ», - говорится в сообщении.