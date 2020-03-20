РИАМО - 20 мар. В Москве в районе Люблино проникли в офис компании, который находится в торговом центре, и выкрали 50 телефонов, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

Торговый центр находится по адресу: улица Совхозная, дом 39.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 18 марта 2020 года в 21:52 неизвестный, отключив сигнализацию и открыв дверь ключом, проник в офис компании, расположенный в ТЦ, где из подсобного помещения совершил кражу сотовых телефонов в количестве 50 штук», — сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб пока не установлен, о краже в полицию сообщил специалист компании.

Следственным отделом по факту совершенного преступления проводится проверка.