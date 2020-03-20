РИАМО - 20 мар. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства объявил, что весенний призыв в России не будет отменен, он состоится по плану, сообщает РИА Новости.

«Призыв состоится в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля», - говорится в материале.

Шойгу уточнил, что перед тем, как отправить новобранцев в места службы, их проверят на коронавирус, а когда они приедут в военную часть, поместят на карантин.

На данный момент по всему миру зафиксировано свыше 245 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончалось более 10 тысяч человек, почти 86 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 199 случаев заболевания.

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