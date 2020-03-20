РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. В крупных сетях подмосковного Подольска создали штабы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в ближайшее время начнут делать цветные линии-ограничители у касс, чтобы люди не подходили друг к другу ближе чем на 1,5 метра, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник управления потребительского рынка администрации округа Николай Тупикин.

«Во всех крупных сетях Подольска - «Глобус», «МЕТРО», «Леруа Мерлен» созданы штабы, в которые входят руководители и практически вся администрация. В помещениях, где отдыхает персонал и там, где обрабатывают мясные продукты, проводят кварцевание. В гипермаркете «Глобус» 20 марта уже появились первые линии-ограничители у касс. В ближайшее время во всех сетях сделают цветные линии-ограничители, чтобы люди друг к другу на кассе не подходили ближе чем на 1, 5 метра», - сказал Тупикин.

Каждого сотрудника визуально осматривают на наличие признаков ОРВИ, измеряют температуру в торговых залах, на кассах выдают антисептические гели и перчатки, так как денежные купюры являются одним из основных разносчиков инфекции.

По его словам, сети делают все, что могут, чтобы предотвратить развитие вирусной инфекции. Оплату наличными деньгами ни в одном магазине не запрещали и принудительно на оплату картами товаров не переходили. Контроль посетителей по бесконтактному термометру тоже пока не планируют вводить, эпидемиологическая ситуация пока это позволяет.