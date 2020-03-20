РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. В гипермаркете «Глобус» в подмосковном Подольске с 15 по 18 марта в три раза увеличился поток посетителей, которые покупали продукты долгосрочного хранения в 4-5 раз больше, чем обычно, в настоящее время ситуация нормализовалась, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель управляющего по продажам гипермаркета «Глобус» в Климовске Виталий Цаплин.

«Начиная с воскресенья (15 марта - ред.) люди все сметали, а вчера (19 марта - ред.) мы уже наблюдали спад - или деньги закончились, или отложили покупки до выходных. Каждый день продавали в 4-5 раз больше, чем обычно, долго хранящихся продуктов. В среднем в день в гипермаркет приходит до 20 тысяч человек. В эти дни ажиотаж был примерно такой же, как на Новый год, когда приходит 50-60 тысяч человек в день. Мы увеличили поставки по всем артикулам, заказы сделали в 5-10 раз больше, чтобы пережить ажиотажный спрос. У нас есть все - от консервов до свежих товаров, никаких форс-мажоров не возникнет», - сказал Цаплин.

По его словам, люди приходили в магазин волнами, но из отдела с долго хранящимися продуктами (крупы, консервы) не уходили круглосуточно. Администрация гипермаркета направила туда дополнительных сотрудников, которые вывозили товар без остановки. В настоящее время ситуация нормализовалась.

«Многие покупатели адекватно вопринимали происходящее, кто-то смеялся над теми, кто набирал по пять упаковок гречки, но чаще встречалась истерия. Ночью, когда шла основная поставка, сотрудникам не давали спокойно работать и прямо на выходе из склада кидались к паллетам, чтобы схватить с них продукты», - отметил Цаплин.

По его словам, в настоящее время гипермаркет делает увеличенные запасы товаров первой необходимости и длительного хранения на случай повторения ажиотажного спроса. Поставщики нервно восприняли ситуацию, так как у них отлажены все процессы, и не каждый может в один момент увеличить в 10 раз производство продукции. В настоящее время продукцию по некоторым видам товаров ажиотажного спроса типа гречки выкупили на месяц вперед.