РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мар. МБОУ «Гимназия №1» городского округа Мытищи закрывается для посещения до 12 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте школы.

«С 23 марта наша школа закрывается для посещения на 3 недели. Детям следует находиться дома на дистанционном обучении, а не посещать торговые центры, кинотеатры или людные места. Каникулы будут идти по графику, но в остальное время - дистанционное обучение! Для тех, у кого нет возможности оставить дома маленьких детей, учеников 1-4 классов, будут открыты «дежурные группы». В них будет не более 12 человек, за каждой группой закрепят педагога. Но нужно понимать, что детей следует приводить только в случае крайней необходимости», - говорится в сообщении.

На время отмены очных занятий в школе вводится дистанционное обучение с помощью школьного портала и онлайн-платформы. В обучение входят лекции, упражнения для закрепления материала и домашнее задание. И добавляется, что учителя будут находиться на рабочих местах и будут на постоянной связи с учениками. По всем вопросам можно обращаться к классному руководителю.

В России на текущий момент выявлено 199 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире насчитывается более 244 тысяч заболевших Covid-2019.