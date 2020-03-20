РИАМО - 20 мар. На предприятиях региона ведется активная подготовка к старту весенних полевых работ, в 2020 году планируется увеличить объемы урожая озимых культур, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Сегодня активно наши предприятия готовятся к весенним полевым работам. Проверяют свою технику, готовят агрегаты, механизмы, закупают необходимые семена, средства защиты растений», - рассказал Разин.

По его словам, в этом году полевые работы начнутся раньше из-за раннего прихода весны. При этом в ряде хозяйств уже началась подкормка озимых культур. Представители сельскохозяйственного комплекса намерены увеличить объемы производства в сравнении с прошлым годом.

«У нас уже большие планы по увеличению объема производства продукции. Мы за последние годы стабильно растем. Этот год не будет исключением. Министерство своевременно доводит меры государственной поддержки, в том числе из федерального бюджета. Достаточно активная организационно-подготовительная работа ведется», - отметил министр.