РИАМО - 20 мар. В общественном транспорте Подмосковья на регулярной основе проводят дезинфекцию, для этого заготовлено 1,3 миллиона литров дезинфицирующих средств, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для дезинфекции также подготовлено порядка 55 тысяч пар перчаток, 25 тысяч медицинских масок. В поездах «Ласточка» и «Иволга», а также ЭП2Д работает 2,7 тысячи систем обеззараживания воздуха. В дезинфекции общественного транспорта задействовано около 10,5 тысяч человек.

Так, полную дезинфекцию салонов электричек, автобусов и такси проводят дважды в день. Влажную уборку в электричках и автобусах также выполняют дважды в день. Обрабатываются все элементы, с которыми могут соприкасаться пассажиры, — ручки, поручни, подлокотники и перила. В тамбурах электричек размещена информация о профилактике коронавирусной инфекции, а в автобусах — графики уборки.

Водители такси в течение дня используют антисептики и проветривают салоны авто после каждого заказа.

Кроме того, все водители общественного транспорта в регионе проходят предрейсовый медосмотр, их обеспечили дезинфицирующими средствами и антисептиками. В автобусах они временно не продают билеты за наличные деньги.

В России на текущий момент выявлено 199 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире насчитывается более 244 тысяч заболевших Covid-2019.

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