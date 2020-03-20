Пандемия коронавируса заставляет перебраться из баров и кинотеатров на диваны с ноутбуком в обнимку. Вместо того, чтобы паниковать и скупать пакеты с гречкой, предлагаем посмотреть фильмы-катастрофы, в которых Земле угрожают эпидемии, вышедшие из-под контроля вирусы, нашествия зомби и стихийные бедствия, а человечество пытается противостоять этим угрозам.

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«Заражение» (2011)

Один из самых актуальных на сегодня фильмов, бьющий рекорды по количеству онлайн-просмотров. По сюжету неизвестный вирус, поражающий дыхательные пути, передается воздушно-капельным путем и через загрязненные поверхности, его вероятный источник находится в Азии. Ученые ищут лекарство от него, но до вакцинации всего населения могут пройти долгие месяцы. Завораживающая и тревожная картина Стивена Содерберга с Мэттом Дэймоном, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Марион Котийяр и Джудом Лоу.

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«Я — легенда» (2007)

Постапокалиптическая драма Фрэнсиса Лоуренса о последствиях распространения вируса, вышедшего из-под контроля. Благие побуждения ученых привели к ужасающим последствиям: чудодейственное лекарство от рака превратило людей в монстров. Глядя на гуляющего по пустынным улицам Нью-Йорка персонажа Уилла Смита, невольно задумываешься, не предстоит ли и нам через некоторое время увидеть похожую картину.

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«Последняя любовь на Земле» (2010)

Любовная история главных героев, роли которых исполняют Ева Грин и Юэн Макгрегор, разворачивается на фоне поражающей человечество странной болезни.

Люди постепенно теряют одно чувство за другим — сначала перестают ощущать запахи, затем вкус. Что произойдет, когда мир останется без слуха и зрения? Пробирающая до мурашек артхаусная мелодрама Дэвида Маккензи будет в тему.

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«28 дней спустя» (2002)

Еще одна картина от режиссера Дэнни Бойла о зомби-вирусе, вышедшем из-под контроля ученых. Главный герой по имени Джим (Киллиан Мерфи) выходит из комы в пустой больнице и обнаруживает, что за 28 дней привычный мир кардинально изменился. Из-за вторжения «зеленых» активистов в исследовательскую лабораторию на свободу вырвался «вирус ярости». Вирус очень быстро распространяется, действует в первую очередь на психику и вызывает болезнь, похожую на бешенство и лихорадку Эбола. Главному герою и другим выжившим придется спасаться от нападения зараженных в окрестностях Лондона и Манчестера.

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«Слепота» (2008)

Жителей большого города внезапно начинает поражать слепота — и только жену окулиста в исполнении Джулианны Мур загадочное заболевание обходит стороной.

Ей вместе с мужем и другими ослепшими предстоит отправиться в карантинную зону, где больные будут предоставлены сами себе. Философская драма о человеческой природе по роману португальского писателя Жозе Самараго.

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«Война миров Z» (2013)

Постапокалиптический боевик Марка Форстера, в котором герой Брэда Питта сражается с полчищами зомби и пытается выяснить причину их нашествия. На уровне правительств принимаются различные меры от массового удаления зубов населению до построения огромной стены вокруг Израиля, но действует это все равно слабо — обезумевшие толпы способны на самые непредсказуемые поступки.

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«Послезавтра» (2004)

Один из самых зрелищных фильмов-катастроф режиссера Роланда Эммериха.

Температура Мирового океана понижается, из-за чего на планету обрушиваются цунами, смерчи, торнадо, убийственный град и другие природные бедствия. Вскоре после этого цивилизацию ждет оледенение. Масштабные разрушения поражают воображение — на их фоне коронавирус кажется куда менее устрашающим, ведь из-за него крыша дома пока не грозит обвалиться прямо над головой.

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«Пик Данте» (1997)

В маленьком городке Пик Данте вот-вот начнется извержение вулкана, но большинство местных чиновников отказываются верить в предупреждения ученых. В итоге эвакуация начинается слишком поздно. Немного наивная, но душевная картина Роджера Дональдсона 23-летней давности с Пирсом Броснаном и Линдой Хэмилтон.

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«Армагеддон» (1998)

Ностальгирующие по атмосфере фантастических фильмов 1990-х могут пересмотреть и классический «Армагеддон» Майкла Бэя с Брюсом Уиллисом в главной роли. На нашу планету мчится гигантский астероид, и спасти человечество сможет только команда отчаянных астронавтов-бурильщиков. Главное при просмотре — ненадолго абстрагироваться от законов физики. Клюковка на торте — русский космонавт Лев Андропов в ушанке в исполнении Петера Стормаре.

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«12 обезьян» (1995)

Фантастическая антиутопия Терри Гиллама с Брюсом Уиллисом, Брэдом Питтом, перемещениями во времени и сомнениями в реальности происходящего.

Заключенного из 2035 года отправляют в прошлое, чтобы он помог выявить причины появления страшного вируса, выкосившего большую часть населения Земли. Но машина времени работает неточно, и герой попадает не туда, куда планировалось.

Через 20 лет после выхода фильма, в 2015 году на его основе создали одноименный сериал — если коронавирусный карантин основательно затянется, можно будет посмотреть и его