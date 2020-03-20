РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 мар. Плановые промывки системы водоснабжения будут проводить в жилых домах подмосковной Балашихи для улучшения качества водопроводной воды, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель дома №38, расположенного на Граничной улице в микрорайоне Ольгино, пожаловался на портале на плохое качество питьевой воды. Администрация городского округа рассмотрела обращение по вопросу низкой удовлетворенности населения качеством водопроводной воды в жилых домах, попадающих в зону ответственности ВЗУ №2-4.

«На ВЗУ№2-4 успешно функционирует станция обезжелезивания. До конца 2020 года планируется строительство и ввод в эксплуатацию резервуара чистой воды. До окончания указанных мероприятий в целях поддержания качества воды в удовлетворительном состоянии силами МУП «Балашихинский Водоканал» будут проводиться плановые промывки системы», - сказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Она добавила, что при возникновении признаков ухудшения качества холодного водоснабжения (изменение цвета, запаха, мутности) и организации своевременного выезда специалистов ресурсоснабжающей организации для выявления и устранения причин, жители микрорайона могут обращаться в диспетчерскую службу Балашихинского водоканала по телефону: 8(495)521-22-00 (круглосуточно).

Кроме того, можно направлять обращения по адресу электронной почты: mail@balvodokanal.ru с указанием полного адреса и контактов для взаимодействия.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.