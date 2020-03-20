РИАМО - 20 мар. Памятник маршалу Георгию Жукову, который был установлен на Манежной площади около Московского Кремля в 1995 году, заменили на новый, сообщает в пятницу «Интерфакс».

«Сейчас завершаются работы по монтажу нового памятника на прежнем постаменте. При этом прежний памятник Жукову демонтирован и пока находится на Манежной площади», - говорится в сообщении.

Новая композиция похожа на установленную ранее — Жуков так же восседает на коне, однако теперь правой рукой полководец отдает честь. Кроме того, конь, который раньше стоял на всех четырех ногах, теперь держит левую переднюю ногу приподнятой вверх.

«При этом информационные плакаты о работах в районе памятника отсутствуют. Постамент и нижняя половина скульптуры были закрыты изображением памятника в прежнем виде», - отмечается в материале.

Памятник Жукову установили в центре Москвы в 1995 году по указу первого президента РФ Бориса Ельцина. Тогда его установка была приурочена к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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