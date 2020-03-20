РИАМО – 20 мар. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила об увеличении периода проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию России, передает ТАСС.

«Учитывая профилактические меры (по борьбе с коронавирусом – ред.) мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений... с трех до семи дней», - отметила Памфилова.

Председатель ЦИК добавила, что данное решение также должны принять избирательные комиссии субъектов России.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК может остановить на время подготовку к проведению референдума по Конституции, если будет принято решение о его переносе из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Конституционный суд России признал поправки законными.

Следующий этап - общероссийское голосование. Президент подписал указ о назначении референдума по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Однако в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране ради безопасности граждан голосование может быть перенесено на более поздний срок.

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