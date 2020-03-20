РИАМО – 20 мар. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести налоговые каникулы в сфере спорта, культуры, искусства и кинематографии, сообщает Газета.Ru.

Отсрочку предоставят из-за распространения коронавируса.

«Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспечит предоставление отсрочки по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии»,- говорится в материале

Ранее сообщалось о том, что Олимпийские игры не планируют проводить без зрителей.

Распространение по миру нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. В Московском регионе из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Всего в мире выявлено более 244 тысяч случаев заражения. В РФ зафиксировано 199 случаев коронавируса.

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