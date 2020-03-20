РИАМО - 20 мар. В столичном районе Люблино неизвестный украл со счета в банке один миллион рублей через приложение в телефоне потерпевшего, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

Потерпевший оставил в неустановленном месте телефон, которым воспользовался грабитель.

«18 марта 2020 года в 20:40 в неустановленном месте неизвестный, воспользовавшись оставленным при неизвестных обстоятельствах сотовым телефоном и установленным на нем мобильным приложением, с банковского счета, открытого потерпевшим, совершил кражу денежных средств в сумме одного миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Следователь возбудил дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража».