РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 мар. В школах подмосковных Котельников в рамках Единого дня здоровья провели уроки по профилактике вирусных заболеваний, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Единый день здоровья прошел в пятницу во всех образовательных учреждениях Котельников.

«В связи с тем, что учащиеся с 21 марта до 12 апреля уходят на дистанционное обучение, медицинский персонал Котельниковской городской поликлиники провел лекции о профилактике ОРВИ, ОРЗ и гриппа», - говорится в сообщении.

Школьникам дали рекомендации в том числе по недопущению посещения мест массового скопления людей - торговых центров, общепита, развлекательных учреждений.

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