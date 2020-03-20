РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мар. Общественники в ходе проверки отметили вежливость и корректность сотрудников ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское», сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД.

19 марта член общественного совета при МУ МВД России «Мытищинское» Юрий Потоцкий посетил отдел Госавтоинспекции округа.

«Юрий Анатольевич побеседовал с заместителем начальника ОГИББД Игорем Алексеевым и начальником отделения технического надзора Русланом Саматовым. По итогам проверки общественник отметил добросовестное отношение к выполнению своих служебных обязанностей, вежливость и корректность сотрудников», - говорится в сообщении.

Целью данного посещения было знакомство с работой подразделения ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское», а также учет отзывов и пожеланий граждан.