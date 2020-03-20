РИАМО - 20 мар. В реке Нерской в городе Куровское Орехово-Зуевского округа за прошедшие сутки поднялся уровень воды, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Уровень воды на 84 сантиметра превысил отметку затопления.

«За прошедшие сутки рост уровня воды (на 30-152 сантиметра), связанный с прохождением весеннего половодья, прослеживался на реках Костромской, Ярославской, Нижегородской, Московской, Кировской, Ульяновской, Оренбургской областей, республик Татарстан, Башкортостан», — говорится в материале.

По прогнозу, уровень воды в реке Нерской продолжит медленно падать, но разливы сохранятся.

Река Нерская — левый приток Москвы-реки, ее протяженность — 92 километра.