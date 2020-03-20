РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мар. Жители Люберец могут принять участие в акции «Бессмертный полк на МКС», которую проводит «Роскосмос», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Увековечить память своих близких, которые отдали жизни в годы Великой Отечественной войны, предлагается прямо в космосе.

«Жители округа могут отправить данные о родственниках-фронтовиках и их фото до 22 апреля через личное сообщение в сообществе «Роскосмоса» в соцсети «ВКонтакте». После этого придет подтверждение участия, которое нужно будет разместить на своей странице. В конце апреля грузовой корабль «Прогресс МС-14» увезет носитель с информацией о героях Великой Отечественной войны на Международную космическую станцию», - говорится в сообщении.

«Бессмертный полк» - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.

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