РИАМО - 20 мар. Эксперты Роскачества рассказали, что пока нет данных, которые позволяют оценить эффективность антисептиков в борьбе с коронавирусом, сообщает Федеральное агентство новостей.

«К настоящему моменту данных об эффективности антисептиков нет», - говорится в материале.

При этом эксперты отметили, что антисептики разрушают белковую оболочку вирусов.

В Роскачестве порекомендовали наносить антисептик по 3-4 миллилитра за раз, после чего тереть руки не меньше минуты.

Однако если руки грязные или жирные, то антисептик может не подействовать.

Также эксперты предупредили, что эффективность самостоятельно приготовленных антисептиков не доказана. Однако желающим сделать собственную смесь для обеззараживания стоит учесть, что водка для этого бесполезна - ее крепость составляет от 37,5% до 56%, а для антисептической обработки нужно средство с концентрацией спирта не менее 60%.

При этом самым верным способом защититься от инфекций эксперты назвали регулярное мытье рук с водой и мылом.

На данный момент по всему миру зафиксировано свыше 244 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. В России зарегистрировано 199 заболевших коронавирусной инфекцией.

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