РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. В микрорайоне Климовск Подмосковного Подольска гипермаркет «Глобус» стали закрывать по ночам для дезинфекции, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник управления потребительского рынка администрации округа Николай Тупикин.

«В гипермаркете «Глобус» в Климовске с 20 марта изменился режим работы, теперь он не является круглосуточным. С понедельника по воскресенье гипермаркет закрывают с 1:00 до 7:00 для полной дезинфекции торгового зала. Для безопасности покупателей также дезинфицируют тележки и корзины. На должном уровне поддерживаются ассортимент и количество товаров первой необходимости, регулярно подвозят новые, дефицита и завышенных цен нет», - сказал Тупикин.

По словам сотрудницы гипермаркета, перед ресторанной зоной установили дополнительную мойку с профессиональными средствами обеззараживания для рук. Также профессиональные обеззараживающие средства используют в других точках питания и туалете. На кассах начали клеить разделительную ленту, чтобы покупатели соблюдали расстояние друг от друга примерно в 1,5 метра.

Сотрудников запускают через два дополнительных входа и перед сменой проверяют бесконтактными термометрами. Кассирам выдали перчатки и специальные обеззараживающие салфетки и гели.