Коммунарка – один из самых крупных районов Новой Москвы. Когда-то туда хотели переехать Госдума, Совет Федерации и даже Администрация президента. В последнее время в бывшем поселке появилось метро, открыли ТРЦ «Саларис», гипермаркет «Глобус» и даже построили современную больницу, рассчитанную на взрослых и детей, куда сегодня отправляют тех, у кого подозревают коронавирусную инфекцию. Обозреватель РИАМО расспросила жителей Коммунарки о плюсах и минусах района и узнала, почему школьники учатся во вторую смену, как жители относятся к соседству с «коронавирусными» и почему не радуются открытию метро.

Высотки вместо кукурузного поля

Студент Леон живет в Коммунарке почти 20 лет и помнит поселок еще до Новой Москвы.

«До начала строительства и расширения границ Москвы тут было 15 домов, школа, детский сад и деревья. Еще кукурузное поле! Изменился район так, что я с трудом вспоминаю, как он выглядел раньше», – отмечает собеседник РИАМО.

После того, как поселок присоединили к Москве, началась большая стройка. По словам Леона, шум от стройки жить не мешает, самолеты из Внукова тоже.

«Бывало, конечно, громыхнет какая-то железяка и все. У меня в районе все давно отстроили, поэтому мне шум стройки не мешает», – отмечает Леон.

По словам Леона, с появлением метро (участка «Саларьево» – «Коммунарка») стало комфортнее жить.

«Для меня, как студента, вуз которого находится на красной ветке, это очень круто. Единственное – метро находится далековато от большинства домов, но работают автобусы, так что все хорошо», – считает Леон.

Жители Бачуринской улицы, которым нужно добираться 1,5 километра до станции метро «Ольховая», считают, что открытие метро в их микрорайоне не улучшило транспортную ситуацию – автобусы до метро приходится ждать по полчаса.

«За микрорайоном Эдальго стоит трехэтажный недострой, где нам уже несколько лет обещают кинотеатр и торговый центр, а дети вынуждены ездить в «Мегу» на Теплый Стан, в «Саларис» или в «Испанские кварталы», чтобы погулять», – рассказывает Анжела Сапожникова, которая живет в «Коммунарке» уже два года.

Среди плюсов района – детские площадки во дворах и парках. Одна из самых больших, которой позавидует даже Парк Горького – во дворах домов 1, 3 и 5 на Сосенском Стане.

Для прогулок в районе есть Липовый парк, несколько мини-парков и удобных прогулочных зон. Также администрация района благоустроила Конторские пруды с пикниковыми точками, где любят гулять не только мамочки с колясками, но и подростки.

Юлия Звягинцева говорит, что экология района ей нравится, гипермаркет «Глобус» тоже, но не хватает большого торгового центра в шаговой доступности и большого парка.

Среди минусов – узкие улицы для такого большого района.

По словам жительницы Asya Dzhigun, из-за того, что построили район в чистом поле, заранее не просчитали, как люди будут выбираться из жилых комплексов.

«Изменился план застройки не в лучшую сторону. Зеленых насаждений очень мало. Был раньше пустырь с деревьями, теперь там стройка «Аквилона», где будет стоять дом-монстр в виде буквы «Ш», – рассказывает местная жительница.

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Детей больше, чем садов и школ

из архива Анжелы Сапожниковой

Также местные жители отмечают, что в районе проблемы с детскими садами – очереди на поколения вперед. Но если детские сады есть частные, то школ в Коммунарке категорически не хватает.

«Моя дочь училась в школе на Липовом Парке. Нам предложили перейти в школу в ЖК «Новая звезда» на Бачуринской улице, 5. Мы согласились, потому что идти до нее ребенку ближе. В итоге в конце августа 2019 года нам сообщили, что школу не сдали», – делится своей историей Анжела.

Всех учеников школы на Бачуринской в итоге отправили в школу на улице Липовый Парк учиться во вторую смену.

«Они называют это плавающим графиком. Дети заканчивают учебу в 18:30-19:40. Обещали открыть через месяц, но оказалось, что школа не стояла на кадастре. Куда мы только не писали, одни отписки», – рассказывает местная жительница.

В Коммунарке есть еще старая школа – на Фитаревской, но там в основном обучаются начальные классы.

Жительница Оксана добавляет, что для такого большого района – это мизер. В итоге большинство детей (около 3 000 человек) учатся на Липовом Парке.

Некоторые из опрошенных нами местных жителей считают, что сейчас все силы брошены на достраивание больницы, куда отправляют «коронавирусных», а до школы у застройщиков руки не доходят.

По словам Норы Юсуповой, местах в школах и садиках в районе меньше, чем детей, и поликлиник почти нет.

Натали Климова считает, что район хороший, но до идеала еще лет 5–7, так как транспорт в Коммунарке ходит мало и редко, до метро пешком 20 минут, поликлиники нет: ни взрослой, ни детской.

«Школа у нас под окнами, но ее никак не могут открыть, кормят нас обещаниями с 2017 года. Учится детям негде, вторая смена –простоужас, учителясбегают, да и с детскими садами проблема», – рассказывает Натали.

Еще одна местная жительница Наталья Уманцева считает, что нехватка школ плохо сказывается на здоровье детей.

«У моего ребенка уже кровь носом идет от такого «хорошего» распорядка дня, так как спать мы ложимся в 3 ночи, пока сделаем все уроки», – возмущается она.

Некоторые жители района считают, что у всей Новой Москвы одинаковые проблемы – сроки строительства, нехватка госучреждений, поэтому ситуация со школой предсказуема.

По словам Елены Булах, новостройки в Новой Москве покупают в основном молодые семьи с грудничками, у которых дети в одно время пойдут в сад, а затем в школу, поэтому мест и не хватает.

«Департамент образования предъявляет претензии к безопасности в новой школе, но застройщик не хочет устранять эту проблему», – объясняет Саргылана, которая живет в Коммунарке уже полтора года.

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Соседство с «коронавирусными»

Еще одна проблема района – отсутствие больниц и поликлиник. В старой части Коммунарки есть одна небольшая взрослая поликлиника и одна детская, но записываться туда нужно за несколько месяцев, поэтому местные жители вынуждены прикрепляться к поликлинике в других районах Москвы.

Большая больница в Коммунарке – медицинский центр «Новомосковский», который сегодня на слуху из-за коронавируса, – пока недоступна для обслуживания жителей.

«Нам пока непонятно, будет ли там поликлиника. Мы не можем сделать ребенку прививку с декабря 2019 года. Представляете, какая у нас тут очередь?» – рассказывает многодетная мама Римма, которая живет в Коммунарке уже 5 лет.

«А мы в Конькове наблюдаемся, не перевели ребенка до сих пор, потому что некуда. Врача мы вызвать на дом не можем», – отмечает Анжела.

В группах района в соцсетях некоторые жители высказывают недовольство соседством с зараженными. Больше всего люди переживают, когда видят новости о том, что из больницы в Коммунарке сбежали пациенты.

Как рассказывает Оксана, с поликлиниками беда, ребенка приходится возить на прием в другие районы.

«Короновирус в больнице не трогает, больше пугает общественный транспорт и вирус там, хотя и без короновируса там полно инфекций. К счастью, ямогу позволить себе передвигаться на машине. Народ в масках видела, но не много», – рассказывает Оксана.

С Оксаной соглашается и Дарья Азоркина, которая считает, что в детской поликлинике врачи распределены таким образом, что из Коммунарки приходится ездить в Ватутинки и в Троицк.

«Записываться в единственную взрослую поликлинику нужно за несколько месяцев, поэтому мы обогащаем «Инвитро» или ездим в Троицк», – рассказывает Саргылана.

По словам Дмитрия, больница для жителей не открыта. Ее собирались открывать в мае. И сейчас там находятся только люди с подозрением на коронавирус.

«Собственно, как таковой больницы в Коммунарке пока не существует. А с поликлиникой вообще беда. Все, что есть – это амбулатория, оставшаяся с советских времен», – отмечает он.

Большинство медицинских центров, открывшихся в районе, не попадают под ДМС, жалуются местные жители.

«Пугает перспектива заразиться коронавирусом, но людям же нужно где-то лечиться. В группе «Коммунарка» часто проскальзывают слова о том, что таких нельзя сюда свозить, и даже более ксенофобские настроения», – делится студент Леон.

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Парковки и дороги

Из-за плотной застройки в районе проблема с парковками. Даже днем во дворах все заставлено машинами.

Как рассказывает Леон, после 10 часов не встать, еще и из других дворов люди ставят автомобили и газели, иногда на долгие недели и месяцы.

«Нет парковок, то есть они есть только на картинках застройщиков. Никаких тебе парковочных карманов, узкие улицы. Метро построено в поле не для жителей, а для работников префектуры и ради удорожания земельных участков, которые только будут застраиваться», – жалуется жительница Анна Кам.

«После поворота с Калужского шоссе (через поселок Газопровод) качество дорог отвратительное: яма на яме, все в непонятных заплатках, асфальт битый и местами неровно залитый, так что дорога домой напоминает упражнение «змейка» в ГАИ», – рассказывает местный житель Владислав.

Кроме того, строение и архитектура пешеходных тротуаров на улице Бачуринская предполагает постоянный переход с одной стороны улицы на другую.

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Гастарбайтеры и полиция

Многие жители также отмечают, что, как только район стал Новой Москвой, в нем стало больше гастарбайтеров.

«Еще одна серьезная проблема – полиция, а точнее, ее работа. Из всего, что делает местное отделение – ловит гастарбайтеров, держит их целый день, а вечером волшебным образом выпускает», – рассказывает Леон.

По словам местного жителя, на звонки они не отвечают, не патрулируют район даже в темное время суток.

«Когда у меня украли велосипед, который стоял в подъезде на 14-м этаже, прикрепленный толстым тросом, мы сразу пошли в полицию, а те сказали, что шансов найти нет», – рассказывает Леон.

С Леоном соглашается и Лана Боева, которая считает, что в районе очень неблагополучная криминальная ситуация – наркомания и разбой на улице.

Ситуацию осложняют иммигранты, которые сначала делают ремонты в новостройках, а потом продолжают здесь снимать квартиры.

По словам Людмилы Петровой, в районе распространена нелегальная сдача квартир, где живут по 15 гастарбайтеров, которые сидят на детских площадках и днем, и ночью.

«Проблема в том, что и сами жители, и владельцы квартир сдают жилье и прописывают сюда мигрантов, которые заполоняют места в сады, школы, поликлиники», – рассказывает Shurick Kostuchick.

«Тое ощущение, что переехал в Ташкент, отсюда большая проблема горожан. Гастарбайтеры занимают парковочные места, они не платят налоги. Живут за наш с вами счет», – возмущается Сергей.

По словам Анастасии Девятайкиной, здесь приходится сталкиваться с кражами и грабежом.

«Полгода назад примерно машину угнали на Бачуринской улице, а пару недель назад квартиру ограбили. Тоже на Бачуринской», – рассказывает Анастасия.

Как считает местный житель Руслан Османов, мигранты не разъедутся, пока есть «Фуд Сити».

«Их земляки носятся по Лазурной и Ясной улицам, как сумасшедшие, собирая и отвозя своих на «Фуд Сити», пару раз даже приходилось применять к ним силу, так как они очень опасно и агрессивно водят свои арендованные авто, создавая опасные ситуации на дорогах», – говорит Руслан.

Некоторые жители района боятся, что кто-то из гастрабайтеров может заразиться коронавирусом и не обращаться в больницу.

«Они на нелегальном положении, болеть и лечиться для них – роскошь. Если кто-то из них заразится коронавирусом, то, скорее всего, лечиться обращаться в медучреждения не будет. Так что ждем неприятностей», – опасается местный житель Анатолий.

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