РИАМО - 20 мар. С 21 марта по 12 апреля колледжи и вузы Подмосковья, которые подведомственны региональному министерству образования, закрываются для очного посещения и переходят на дистанционное обучение, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Так, будут закрыты Московский государственный областной университет, университет «Дубна», Технологический университет, Академия социального управления, Коломенский и Орехово-Зуевский университеты, а также региональные колледжи. Полный список можно найти сайте student.mosreg.ru.

«Для студентов колледжей будет организовано дистанционное обучение на платформе «Цифровой колледж Подмосковья», - говорится в сообщении.

Обучение студентов вузов организуют на собственных образовательных платформах образовательных учреждений.

Платформу «Цифровой колледж Подмосковья» также будут использовать в других регионах. Так, к ней в скором времени присоединится Санкт-Петербург.

В России на текущий момент выявлено 199 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире насчитывается более 244 тысяч заболевших Covid-2019.

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