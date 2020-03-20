РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 мар. Балашихинская областная больница ввела ограничения на посещение пациентов и отменила профилактические медицинские осмотры населения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Это решение принято в соответствии с приказом министерства здравоохранения региона от 16 марта 2020 года №199 «Об организации ограничительных противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области».

«На территории городского округа Балашиха прекращается доступ посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием пациентов», - говорится в сообщении.

Отменяются также мероприятия по приему населения в рамках «Дней здорового ребенка» и профилактических медицинских осмотров детского населения, программы «Активное долголетие», а также программы «Диспансеризация определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров взрослого населения».

Ограничения вводятся до особого распоряжения.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Подмосковные власти запретили проводить в регионе мероприятия с численностью участников более 50 человек. Принимаются всевозможные меры по профилактике коронавирусной инфекции.

В России на текущий момент выявлено 199 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире насчитывается более 244 тысяч заболевших Covid-2019.

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