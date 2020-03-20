РИАМО (МЫТИЩИ) – 20 мар. Количество рабочих для строительства школы на Новомытищинском проспекте подмосковных Мытищ планируют увеличить до 120 человек, сообщила заместитель главы городского округа Татьяна Кольцова.

«Наращиваем темпы строительства школы на Новомытищинском проспекте, контролируем процесс в ежедневном режиме. Удалось активизировать генерального подрядчика, чтобы привлечь необходимое количество субподрядных организаций, запараллелить все процессы и сдать объект в намеченные сроки. На блоке основной школы (5-11 классы), очень активно начал отделочные работы субподрядчик, с которым мы уже работали на территории округа. Это самый большой блок – около 7,5 тысяч квадратных метров из общих 18 тысяч. Сейчас работают 47 человек, но будем наращивать количество работающих до 120, чтобы уложиться в намеченные сроки», – написала Кольцова в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что на объекте уже работают более 10 субподрядных организаций, каждая из которых отвечает за свой участок. Один из субподрядчиков занимается вопросами инженерного обеспечения объекта – это вентиляция, отопление, водоснабжение, канализация.

«К ним претензий нет, работу они выполняют добросовестно и качественно. Еще до того, как начал стремительно меняться курс валют, успели заказать вентиляционное оборудования с импортными комплектующими, оно уже имеется в наличии и готово к монтажу. Еще один субподрядчик занимается монтажом внутреннего электрооборудования, тоже работает нормально. В смете были заложены дешевые изделия низкого качества, для интерьера школы такое недопустимо. Определился субподрядчик, который будет поставлять и монтировать двери, нашли компанию, которая готова сделать это с достойным качеством и по разумной цене», – добавила Кольцова.

Она уточнила, что на первом, центральном блоке максимальное внимание уделяется подвалу, оттуда надо удалить накопившуюся воду и все тщательно высушить, чтобы можно было заниматься отделкой. Кольцова отметила, что несколько подрядчиков работают по кровле. На днях мастера из Сергиева Посада, которые строили там школу по аналогичному проекту, приступили к монтажу направляющих для вентилируемого фасада.