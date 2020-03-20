РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 мар. Здание торгового объекта площадью порядка 500 квадратных метров планируют открыть на улице Фрунзе в существующем жилом микрорайоне городского округа Щелково, говорится в сообщении пресс-службы Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Торговый объект будет расположен вдоль автодороги регионального значения, вблизи остановок общественного транспорта, что обеспечит удобную транспортную и пешеходную доступность для посетителей.

«На территории предусматривается комплексное благоустройство с организацией безопасных пешеходных коммуникаций, открытых автостоянок, а также установка малых архитектурных форм», - сказал председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Проектируемое здание вписывается в окружение существующей жилой застройки, лаконичная отделка предусматривается керамогранитной плиткой в сочетании с металлическими ламелями. На фасадах здания предусмотрены места для размещения информационно-рекламных конструкций.