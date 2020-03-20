РИАМО - 20 мар. Глобальный технический сбой произошел в работе видеохостинга YouTube, следует из данных на сайте Downdetector.ru.

Около 90% пользователей сообщают о проблемах в работе сайта, 5% жалуются на проблемы со входом, а еще 4% испытывают проблемы с воспроизведением видео.

Сообщения о сбое поступают из разных стран мира — Франции, Нидерландов, Великобритании, а также России.

В частности, на работу видеохостинга жалуются пользователи Москвы, Подмосковья, Воронежа, Казани, Саратова, Волгограда, Оренбурга, Уфы и других городов.