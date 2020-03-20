РИАМО - 20 мар. Согласно опросам сервиса SuperJob, россияне стали меньше следить за курсом доллара, только 36% россиян интересуется ситуацией на бирже, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По сравнению с декабрем 2014 года, когда за курсом валют следили 54% россиян, сейчас им интересуются только 36% наших граждан», - отмечается в материале.

В январе за курсом доллара следили 25% россиян, а 18 марта – 32% опрошенных. Чем больше у жителя России заработная плата, тем выше интерес к ситуации на валютном рынке. Например, не безразлична ситуация с курсом доллара 45% тех, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей.

Изменением курса валюты меньше интересуются женщины – 27%, при это среди мужчин им интересуется 45% опрошенных.

В пятницу на Московской бирже рубль показал рост к доллару, стоимость доллара составила 78,36 рубля.

Цена на нефть марки Brent выросла на 4,3% и составила 29,68 доллара за баррель.

Колебания курса рубля началось 6 марта, из-за того, что на заседании ОПЕК+ страны не смогли прийти к единому соглашению. Из-за развала сделки цены на нефть упали на 30%.

При худшей ситуации цена за баррель может составить всего пять долларов, но заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов признался, что в такой сценарий не верит, потому что такая ситуация не выгодна США.