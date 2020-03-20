РИАМО - 20 мар. В столичном районе Коньково злоумышленник с ножом похитил у мужчины телефон, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.
Инцидент произошел рано утром 19 марта около дома №23 по улице Миклухо-Маклая.
«Неизвестный, угрожая потерпевшему предметом, похожим на нож, открыто похитил сотовый телефон и скрылся», — сказал собеседник агентства.
Материальный ущерб оценивается в 10 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».
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