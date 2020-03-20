РИАМО - 20 мар. Информация о том, что из-за коронавируса подразделениям МВД России предписано приостановить личный прием граждан, не является достоверной, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ранее в социальных сетях и мессенджерах начал активно распространяться скан приказа, в котором сотрудникам МВД якобы запретили проводить личный прием заявителей.

«МВД России сообщает, что опубликованный документ носит фейковый характер, а его содержание не соответствует действительности», - отмечается в материале.

Официальные сведения о мерах, которые принимает ведомство из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране, публикуются только на ресурсах МВД России.

На сегодняшний в Москве выявлено 98 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в России заболело 199 человек. С 23 марта по 12 апреля все школы в стране уйдут на каникулы. В школах Московского региона ранее было введено свободное посещение и организовано дистанционное обучение.