РИАМО – 20 мар. В целях предотвращения распространения коронавируса работники управляющих компаний Реутова ежедневно дезинфицируют подъезды в многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«В управляющих компаниях разработан график с указанием точного времени влажной уборки. График развесят по подъездам, после чего каждый житель сможет не только узнать, но и убедиться в проведении противовирусных мероприятий. Для обработки подъездов были закуплены хлорсодержащие вещества - «Никахлор». В проветриваемом вентилируемом помещении каждое утро в 6:00 разводят эти средства и развозят по домам. На дезинфекции подъездов с утра до вечера задействованы сотрудники УК. Они не только моют полы лестничных клеток, входной группы, лифта, но и протирают специальным раствором перила, кнопки и зеркала в лифте, домофон, дверные ручки и почтовые ящики», - сказал гендиректор УК «ЦС-Сервис» Константин Цуриков.

Также были закуплены крема и гели для рук «Гелиос», которые тоже убивают бактерии, то есть работники после каждой уборки выкидывают свои средства защиты – резиновые перчатки, и обрабатывают руки для того, чтобы не заразиться.

Начиная с 23 марта региональная Госжилинспекция будет контролировать противовирусные мероприятия с помощью специального мобильного приложения. Работники управляющих компаний станут загружать в него фотоотчеты по завершении уборки.

В России на текущий момент выявлено 199 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире насчитывается более 244 тысяч заболевших Covid-2019.